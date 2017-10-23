В Одесі співробітники НАБУ проводять обшуки у мера Труханова - джерело

В Одесі співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) проводять обшуки у мера міста Геннадія Труханова. Про це УНІАН повідомив один з депутатів Одеської міської ради.

За його даними, обшуки проводяться з ранку за місцем проживання і роботи Труханова.

Слідчі дії нібито проводяться в зв'язку з кримінальним провадженням, яке проводить НАБУ за фактом придбання за завищеною ціною міськрадою адмінбудівлі колишнього заводу «Краян». Будівлю офіційно придбано під створення «єдиної мерії» за 185 млн грн у приватної фірми.

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Сьогодні апаратну нараду в мерії проводив перший заступник міського голови Анатолій Орловський.

У прес-службах НАБУ і мерії УНІАН поки що не змогли ні підтвердити, ані спростувати факт проведення обшуків. Також у прес-службі мерії сказали, що не знають, чи є Труханов на робочому місці.

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Як повідомляв УНІАН, 4 квітня в Одесі голова Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник заявив, що НАБУ розслідує провадження, відкрите за фактом придбання Одеською міською радою адміністративної будівлі за завищеною ціною.

Йдеться про будівлю в складі цілісного майнового комплексу державного підприємства «Завод «Краян», яку в 2016 році міськрада вирішила купити за 185 млн грн.

За словами Ситника, ціна покупки в 25 разів перевищено. Він наголосив, що у даного провадження є судова перспектива, вона є «резонансною і цікавою».

Встановлено, що будівлю в складі цілісного майнового комплексу державного підприємства «Завод «Краян» на початку 2016 року було продано за 11 млн грн. У серпні 2016 року їй було присвоєно окрему адресу, і її було продано за 4 млн грн. Разом з тим у вересні цього ж року новий власник запропонував цю будівлю мерії Одеси за 185 млн грн.

19 жовтня 2016 року Одеська міська рада під проект «європейська мерія», який передбачає розміщення всіх структур виконкому в одному місці, погодив цю покупку.

Зокрема, депутати дали згоду на придбання в комунальну власність покинутого будинку заводу «Краян» загальною площею близько 14, 394 тис. кв. метрів, яке належить приватній компанії.