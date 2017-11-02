ВРП дозволила арештувати суддю, яка переписувала квартири у Донецьку на бойовиків "ДНР"

Вища рада правосуддя надала дозвіл взяти під варту суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Наталю Анісімову, яку підозрюють у сприянні терористичній організації.

Про це повідомляє прес-служба ВРП.

«ВРП надала згоду на утримання під вартою судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Наталі Анісімової», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що дозвіл на арешт судді надано у відповідності до законодавства.

«До подання долучено копії матеріалів, якими обґрунтовано його доводи. Подання відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України та статті 58 закону «Про Вищу раду правосуддя», зокрема, воно містить посилання на факти та докази вчинення суддею суспільно небезпечного діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України, та обґрунтування необхідності утримання судді Анісімової Н.Д. під вартою. Порушень гарантій незалежності судді не виявлено», - заявив доповідач у справі члена ВРП Павло Гречківський.

Згідно з повідомленням, суддю Анісімову правоохоронці затримали 31 жовтня. Її підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 («Створення терористичної групи чи терористичної організації»), ч. 4 ст. 190 («Шахрайство»), ч. 3 ст. 358 («Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів») Кримінального кодексу України.

Як пише sud.ua, за результатами проведення обшуку за місцем проживання судді Наталі Анісімової, у неї була виявлена ​​і вилучена гербова печатка і штамп Кіровського райсуду Донецька, робота якого була припинена в 2014 році, а також чернетки, технічні паспорти на квартири, свідоцтва про смерті осіб, видані в «ДНР».

Слідство вважає, що учасники організованої злочинної групи, куди входила суддя, учасники терористичної організації «ДНР», а також інші особи, протягом 2015-2016 рр. підробляли рішення Кіровського райсуду м. Донецька від імені колишніх суддів цього суду. Неіснуючими судовими рішеннями вносилися зміни в дані про власників квартир, що знаходяться на території непідконтрольної Україні частини Донецької області.

Підроблені рішення суду потім надавалися реєстраторам, які переоформляли об'єкти нерухомості на підставних осіб, після чого ними розпоряджалися учасники терористичної організації «ДНР». Безперешкодність протиправної діяльності зазначеної організованої групи на тимчасово окупованій території Донецької області забезпечував так званий «заступник міністра внутрішніх справ ДНР».

За даними відомства, слідством вже отримані докази протиправного заволодіння трьома квартирами в м. Донецьк і в м.Торез Донецької області. Також розслідуються обставини протиправної відчуження ще не менше семи об'єктів нерухомості.