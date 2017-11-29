Засідання суду в справі отруєння собак зірвалося через протест зоозахисників (відео)
02:25, 29 листопада 2017Суспільство
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У Шевченківському суді Києва слухали справу Олександра Короля. Його підозрюють в отруєнні собак у Ботсаду Фоміна.
Засідання суду в справі отруєння собак зірвалося через протест зоозахисників
Засідання суду в справі отруєння собак зірвалося через протест зоозахисників. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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У Шевченківському суді Києва слухали справу Олександра Короля. Його підозрюють в отруєнні собак у Ботсаду Фоміна. Начебто експертиза виявила на його руках отруту. Загинули від трьох до семи собак.
Інцидент стався два роки тому, до ухвалення змін до Кримінального кодексу. Максимум, що йому загрожує – 6 місяців за ґратами.
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