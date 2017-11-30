У Житомирі відзначили Міжнародний день людей з інвалідністю

16:19, 30 листопада 2017
Суспільство
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Сьогодні у Житомирі відзначили Міжнародний день людей з інвалідністю, вручивши  активістам подяки виконкому міськради.

У Житомирі відзначили Міжнародний день людей з інвалідністю / zt-rada.gov.ua

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні,  у Житомирському міському палаці культури 30 листопада  відбулись урочистості з нагоди відзначення Міжнародного дня осіб з інвалідністю, де грамоти та подяки виконавчого комітету отримали найбільш активні представники громадських організацій інвалідів.

Також  діяла виставка робіт, виготовлених людьми з інвалідністю. На ній, зокрема, Житомирська міська асоціація інвалідів представила вишиванки майстринь Марії Зіновчук та Олесі Бахур.

Нагадаємо, Міжнародний день людей з інвалідністю  щорічно відзначають  3 грудня. Цей день визначений для того, щоб привернути увагу суспільства до проблем та нагадати про постійний обов’язок виявляти турботу і милосердя до  інвалідів  як до найбільш незахищеної частини суспільства.

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