У Житомирі відзначили Міжнародний день людей з інвалідністю

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, у Житомирському міському палаці культури 30 листопада відбулись урочистості з нагоди відзначення Міжнародного дня осіб з інвалідністю, де грамоти та подяки виконавчого комітету отримали найбільш активні представники громадських організацій інвалідів.

Також діяла виставка робіт, виготовлених людьми з інвалідністю. На ній, зокрема, Житомирська міська асоціація інвалідів представила вишиванки майстринь Марії Зіновчук та Олесі Бахур.

Нагадаємо, Міжнародний день людей з інвалідністю щорічно відзначають 3 грудня. Цей день визначений для того, щоб привернути увагу суспільства до проблем та нагадати про постійний обов’язок виявляти турботу і милосердя до інвалідів як до найбільш незахищеної частини суспільства.