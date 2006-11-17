Закарпатська облрада визнала ветеранів ОУН-УПА

Депутати Закарпатської обласної ради визнала ветеранів ОУН-УПА борцями за волю та незалежність України.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН депутат обласної ради Андрій СЕРБАЙЛО.

За його словами, Закарпатська облрада на своїй сесії 16 листопада вирішила визнати УПА воюючою стороною у Другій Світовій війні, а її ветеранів, членів Організації українських націоналістів, учасників визвольних змагань та ветеранів Організації національної оборони "Карпатська Січ" - борцями за волю та незалежність України.

Обласні депутати доручили управлінню соціального захисту Закарпатської ОДА скласти реєстр цих ветеранів і спільно з фінансовим управлінням внести пропозиції щодо їх соціального захисту коштом обласного бюджету. Одночасно голові Закарпатської обласної ради Михайлу КІЧКОВСЬКОМУ доручено звернутися до керівництва держави прискорити процес законодавчого визнання цих ветеранів.

На сесії також прийнято рішення визнати жертвами політичних репресій закарпатців, яких без вироків суду було репресовано восени 1944 року. Переважно це були чоловіки угорської, німецької та інших національностей.

Пропозицію визнати учасниками Другої Світової війни закарпатців, яких змусили воювати в угорській армії, поки що відклали - до вивчення цього питання, сказав А.СЕРБАЙЛО.