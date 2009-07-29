У Києві невідомі потрощили більше двох десятків автомобілів

Більше двох десятків автомобілів, які були припарковані на одній вулиці у спальному районі міста (Лісовому масиві), понівечили зловмисники. Про це повідомила ТСН.

Невідомі орудували бейсбольними битами, і працювали швидко. Не встигли мешканці найближчого будинку вибігти на звук сигналізації, як зловмисники вже накивали п`ятами. Місцеві кажуть, що така "розправа" стається не вперше. І припускають, що комусь просто набридла велика кількість автомобілів у дворі.

Цікаво, що машини, які стояли поруч на парковці, не постраждали.