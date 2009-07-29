У Києві невідомі потрощили більше двох десятків автомобілів
11:25, 29 липня 2009Суспільство
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Машини на парковці не постраждали
Більше двох десятків автомобілів, які були припарковані на одній вулиці у спальному районі міста (Лісовому масиві), понівечили зловмисники. Про це повідомила ТСН.
Невідомі орудували бейсбольними битами, і працювали швидко. Не встигли мешканці найближчого будинку вибігти на звук сигналізації, як зловмисники вже накивали п`ятами. Місцеві кажуть, що така "розправа" стається не вперше. І припускають, що комусь просто набридла велика кількість автомобілів у дворі.
Цікаво, що машини, які стояли поруч на парковці, не постраждали.
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