Черновецький доведе, що ”є всенародно обраний мер”

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ стверджує, що на сьогодні не існує правового забезпечення референдуму про недовір`я київської влади.

Про це він заявив у передачі «Епіцентр» на телеканалі «1+1» під час вчорашнього телеефіру, коментуючи заяви демократичних сил про проведення в столиці референдуму про недовір`я меру і Київраді.

Так, відповідаючи на питання, чи вірить він в успіх референдуму, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав: «Точно я можу сказати киянам, що сьогодні не існує, на превеликий мій жаль, тому що я як депутат Верховної Ради голосував за референдум, правового забезпечення референдуму. Тобто практично ще за старою владою референдуми було віднесено до розряду опитувань».

Мер також сказав, що сприятиме «опитуванням, які проводитимуться після того, як будуть зареєстровані ініціативні групи», оскільки «прийшов до Києва довести, що є правда, справедливість, є всенародно обраний мер».

Щодо соцопитувань, за даними яких він має на сьогодні невеликий рівень підтримки киян, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що його завдання – “не мати підтримку соціології, а мати підтримку простих людей, через конкретні рішення”.

Як відомо, референдум з питання про недовір`я Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ і Київраді організовує політична партія “Велика Україна”.