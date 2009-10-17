Жінка народила здорову дитину, перебуваючи в комі

У підмосковному місті Балашиха з`явилася на світ дитина, мати якої вже більше півроку перебуває в комі. Після першого огляду лікарі заявили, що малюк цілком здоровий, проте потребує постійного медичного нагляду.

Навесні цього року мешканка Підмосков`я, бувши на третьому місяці вагітності, потрапила в страшну аварію. Від сильного удару її заблокувало в зім`ятому кузові. З тяжкими травмами вона була доставлена в Домодєдовську районну лікарню.

Лікарям після кількох операцій так і не вдалося вивести пацієнтку із стану коми. Проте її родичі попросили зберегти дитину. Коли підійшов час, пацієнтці зробили кесарів розтин. За словами лікарів, з дитиною все гаразд.

У медичний практиці це далеко не перший подібний випадок. Проте досі лише одна така вагітність пройшла успішно для дитини, що з`явилася на світ. Ідеться про випадок, що мав місце в медичному центрі міста Ерланген у Баварії.

РІА "Новости"