Львівщина першою серед областей отримала ліміти газу

Львівська область на сьогодні єдина в Україні отримала ліміти газу.

Про це УНІАН повідомив голова Львівської облдержадміністрації Микола КМІТЬ.

За його словами, це пов’язано з тим, що на Львівщині на даний час найнижча температура повітря в Україні.

«Крім того, у нас один із найвищих рівнів проплати за газ – близько 90%. На нараді в Києві йшлося, що Львівщина входить до четвірки областей з найвищим рівнем проплати за газ. Найбільша заборгованість у «Львівтеплокомуненерго» – 30 млн. грн. Якщо вони погасять заборгованість, то ми вийдемо на нуль», – зазначив М.КМІТЬ.

Він запевнив, що найближчими днями теплом будуть забезпечені всі споживачі області.