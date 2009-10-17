Львівщина першою серед областей отримала ліміти газу
04:08, 17 жовтня 2009Суспільство
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Про це повідомив голова ОДА
Львівська область на сьогодні єдина в Україні отримала ліміти газу.
Про це УНІАН повідомив голова Львівської облдержадміністрації Микола КМІТЬ.
За його словами, це пов’язано з тим, що на Львівщині на даний час найнижча температура повітря в Україні.
«Крім того, у нас один із найвищих рівнів проплати за газ – близько 90%. На нараді в Києві йшлося, що Львівщина входить до четвірки областей з найвищим рівнем проплати за газ. Найбільша заборгованість у «Львівтеплокомуненерго» – 30 млн. грн. Якщо вони погасять заборгованість, то ми вийдемо на нуль», – зазначив М.КМІТЬ.
Він запевнив, що найближчими днями теплом будуть забезпечені всі споживачі області.
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