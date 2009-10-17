Зростання євро може уповільнити відновлення економіки Європи
Пояснює голова Єврогрупи
Подальше зростання курсу європейської валюти до долара може вплинути на обсяги експорту і, як наслідок, уповільнити процес відновлення економіки Європи, вважає голова Єврогрупи, яка об`єднує міністрів фінансів країн-учасниць зони євро, прем`єр-міністр Люксембурга Жан-Клод Юнкер.
Голова Єврогрупи заявив, що якщо "курс євро продовжить лінійне зростання, як в останні тижні", є ризик, що "обмінний курс уповільнить відновлення економіки Європи".
"Я не дуже занепокоєний нинішнім курсом євро", - додав, проте, Юнкер.
Цього тижня, зазначає агентство, курс єдиної європейської валюти наблизився до позначки в 1,50 щодо долара. У четвер євро досяг позначки 1,4968 долара, що стало максимумом за останні 14 місяців.
"Я дуже радий чути, що американська адміністрація й американські фінансові органи знову і знову повторюють, що для американської економіки корисно (підтримувати) сильний долар", - сказав Юнкер.
Агентство Франс Пресс зауважує, що США регулярно роблять заяви на підтримку сильного долара, проте європейці підозрюють їх у навмисному зниженні курсу американської валюти, що в короткостроковій перспективі сприяє зростанню експорту і в довгостроковій перспективі знизить вартість урядових і приватних боргів.
Зовнішньоторговельний дефіцит єврозони в серпні склав 4 мільярди євро, тоді як у липні активний торговельний баланс валютного союзу становив 12,3 мільярда доларів.