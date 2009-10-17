Молодим ученим критично бракує грошей

Академік Національної академії наук України Мирослав ПОПОВИЧ закликає представників великого бізнесу фінансово підтримувати діяльність українських молодих вчених.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ПОПОВИЧ заявив на 1-й Міжнародній конференції “Благочинність: альтруїзм чи розумний егоїзм”, яка проходить 16-17 жовтня у Києві.

Академік констатував, що в Україні доволі проблематично здійснюється державна підтримка молодих вчених.

За його словами, через обмежене фінансування молоді представники наукової сфери перестали брати участь у міжнародних наукових заходах, які проводяться за кордоном.

“Ми повинні привернути увагу великого бізнесу до вирішення даної проблеми, адже це сприятиме позиціюванню України в Європі та світі і допоможе відкрити українським молодим вченим шлях до міжнародного визнання”, - наголосив академік М.ПОПОВИЧ.