Лікар з Прикарпаття: Якби ми мали оксигенатори, то ці б люди вижили

Про походження цього грипу говорити важко… Дуже нетипово, що епідемія почалася в жовтні-листопаді... Лікарів не підготували, а це могло зробити тільки МОЗ...

Найголовнішою новиною, яка сьогодні цікавить людей, – ситуація з поширенням грипу в Україні. Ані суспільство, ані журналісти не вірять офіційним повідомленням чиновників. Що це за хвороба, яка косить поки що десятками? Чи це грип А/H1N1? Чи звичайний сезонний грип? Чи є проти нього ліки у світі та в Україні? Якщо є, то чому люди вмирають? Хотілось би знати, чому досі влада не має чітких відповідей на ці запитання.

Мало хто поки погоджується відверто говорити на цю тему. Наш співрозмовник – голова сектору медичного забезпечення УМВС у Івано-Франківську, депутат міськради, заступник комісії з охорони здоров’я і соціального захисту населення, практикуючий лікар Богдан Васильчук. (Нагадаємо, що в Івано-Франківську сьогодні оголосили найвищий ступінь небезпеки поширення грипу).

Пане Богдане, усе ж таки, від чого помирають люди на Франківщині?

Основна причина епідемії, як я вважаю, – інтенсивна міграція між нашим регіоном і Європою, бо дуже багато хворих серед тих, хто прибув з-за кордону чи мав безпосередній контакт з приїжджими. А також раннє похолодання в Західній Україні.

У Європі теж ходить грип, проте люди там так не помирають, як у нас...

Що люди помирають від грипу – питання дуже перебільшене, бо це поодинокі випадки. Ускладнення від грипу – так, є. Клініка такого грипу, як А/H1N1, спостерігається в одному випадку зі ста зареєстрованих.

Сьогодні в Київ прибув літак з препаратом «Таміфлю», начебто від грипу А/H1N1. Чи справді це панацея від грипу?

Кажу як лікар: ні, це не панацея. З нього просто зробили ажіотаж...

Розмовляла з поляками та іспанцями, вони лікують свинячий грип звичайними противірусними препаратами, а якщо йде ускладнення, то антибіотиками…

Нам ще у квітні прогнозували варіант підйому захворюваності на грип. Проте не було проведено жодних заходів щодо підготовки до епідемії. Не зроблено щеплення, не вжито заходів, які називаються «забезпеченням населення профілактичними засобами». Спостерігається страшний ажіотаж щодо «Амізону», «Арбідолу», «Інспірону»...

Цей «Таміфлю» у нас звідкись люди дістають, щоправда, я не знаю, звідки, бо в аптеках його немає. Не знаю, можливо, в аптеках їх з-під прилавків продають... Люди приходять з «Таміфлю» й запитують, як його приймати.

Кажуть, що «Таміфлю» не можна приймати, якщо немає точного діагнозу грипу, бо потім, коли людина захворіє на справжній грип, то їй нічого не допоможе.

Якщо виходити з наказів Міністерства охорони здоров’я від 20.05.09 і від 02.06.09, то чіткої рекомендації щодо вживання препарату дорослими там немає. Але для дітей пишеться, що можливі варіанти альтернативної противірусної профілактичної терапії в передбачених для певного віку дозах – по 75 міліграмів протягом не менш як сім днів. Але препарат треба приймати не пізніше, ніж перші два дні після контакту з хворим.

Чи спілкувалися ви з кимсь зі своїх колег з-за кордону? Чим вони лікують свинячий грип?

Я контактував з нашими лікарями, які працюють у Чехії та Португалії. По-перше, у них немає такої паніки й ажіотажу.

Скажу відверто: ажіотаж створили штучно. Усе почалося від нашого міністра охорони здоров’я, який кілька днів тому вийшов і сказав: «Невідома хвороба»...

По-друге, ажіотаж створюють аптеки, які не забезпечують населення тим, що потрібно для профілактики грипу.

Зараз у нас проблема з «Амізоном», «Арбідолом», «Протефлазідом», «Флавозідом», «Імунофлазідом», «Циклафероном», «Кагоцелом», «Інспіроном»... Тобто з препаратами для лікування й профілактики грипу.

Мої колеги мають чудовий препарат – у принципі аналог вище перелічених, який називається «Аміксин IC» (тилирон). Він дуже ефективний. Він просто неймовірно дефіцитний в Західній Україні.

Ну а наше Міністерство чомусь рекомендувало саме «Таміфлю».

У квітні було виділено 50 мільйонів гривень на протидію епідемії грипу. Чи знаєте ви, як ці гроші були використані на Івано-Франківщині?

Я б сам хотів почути відповідь на це запитання. Можу сказати одне – ми не відчули абсолютно жодної копійки з 50 мільйонів, які були виділені на профілактику грипу.

Від чого врешті-решт помирають люди?

Помирають ті, у кого пішло ускладнення від звичайного грипу. Вони просто звернулися запізно й переносили грип на ногах. 90 відсотків так померло.

Маю інформацію станом на п’ятницю (новішої поки що нема): по місту Івано-Франківську зареєстровано 688 випадків грипу. Підозра щодо А/H1N1 стосувалася 105 пацієнтів. Ми відправили аналізи в обласну СЕС, проте відповіді досі нема.

У Європі давним-давно ніхто не помирає від пневмонії…

Клініка пневмонії при грипі дуже важка. Легені блокуються, тобто припиняють функціонувати... Від пневмонії в нас завжди помирало багато людей, проте цього року набагато більше.

Якби ми мали так звані оксигенатори, які допомагають насичувати киснем легені, то ці люди б вижили. Проте оксигенатори в нас є страшенним дефіцитом. Тільки зараз їх планують закупити.

Про походження цього грипу говорити важко… Та й узагалі дуже нетипово, що епідемія почалася в жовтні-листопаді. Такого ніколи не було.

Чому лікарі досі чітко не знають, як людей лікувати? Чому працюють наче всліпу?

Лікарів просто не підготували. А це могло зробити тільки Міністерство охорони здоров’я.

Кажуть, у людей, які померли від пневмонії, легені – чорного кольору…

Це брехня, такого нема. Я вже такого наслухався від своїх сусідів… Ні, такого нема...

Зараз місто наче вимерло. Ті, хто ходять, – усі в масках.

Які розпорядження дають вам “зверху”?

Ну які розпорядження?.. На мою установу ось виділили 50 тисяч гривень. Хоча заявка була мінімум на 120 тисяч. Досі отримував 8 тисяч на місяць.

Розмовляла Оксана Климончук