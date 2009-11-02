На Івано-Франківщині оголосили найвищий рівень небезпеки розповсюдження грипу

На Івано-Франківщині з 2 листопада оголошено найвищий рівень небезпеки розповсюдження грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила сьогодні Івано-Франківська обласна надзвичайна протиепідемічна комісія на розширеному засіданні, на якому обговорювалась ситуація з розповсюдженням на території області грипу і ГРВІ.

Відповідно до рішення комісії, до 20 листопада триватиме карантин у всіх навчальних закладах області, створено комісію з контролю за розподілом медикаментів, що надходять у регіон як гуманітарна допомога.

Також комісія вирішила, що медичних працівників забезпечать індивідуальними аптечками, додатково виділятиметься транспорт для відвідування хворих дільничними лікарями тощо.

Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗ, на сьогодні в Україні зареєстровано 255 тисяч хворих на грип та ГРВІ, з них 15 тисяч госпіталізовано.

67 осіб померли, з них 12 на Івано-Франківщині.