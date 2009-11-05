Щоб оцінити епідемічну ситуацію в Україні, потрібні два тижні

Місія Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) продовжує працювати в Україні, забезпечуючи здійснення постійного моніторингу та контролю за розвитком епідемії грипу в нашій країні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, місія планує працювати в Україні протягом двох тижнів з метою оцінки епідемічної ситуації, визначення природи інфекції, вироблення практичних рекомендацій для визначення конкретних потреб України у вакцинах, засобах індивідуальної гігієни, медичних антивірусних препаратах, обладнанні для інтенсивної терапії, інших типах медичного устаткування, необхідних для боротьби з грипом.

Першочерговими завданнями місії є також розробка практичних рекомендацій та використання можливостей гуманітарної допомоги з метою зменшення кількості летальних випадків, уповільнення темпів епідемії, забезпечення ефективного захисту медичного персоналу.

Після завершення роботи місії її фахівці поінформують Європейську Комісію (ЄК) про свої висновки з метою вироблення консолідованої позиції та визначення обсягів гуманітарної допомоги Україні.