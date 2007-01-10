Високопосадовця Мінтрансу піймали на хабарях

Співробітники Управління СБУ в м. Києві затримали начальника одного із відділів Головної державної інспекції на автомобільному транспорті у м. Києві Міністерства транспорту та зв’язку України, який систематично вимагав гроші у підприємців за видачу дозвільних документів на здійснення пасажирських перевезень.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі УСБУ у м. Києві, 35-річного здирника затримали у його службовому кабінеті. Речові докази - купюри з написом “хабар” - було вилучено зі схованки під робочим столом. За матеріалами УСБУ прокуратурою столиці порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

Загалом у 2006 році Управлінням СБУ в Києві викрито та припинено 44 корупційні прояви з боку державних службовців, правоохоронців, військовослужбовців, податківців та інших державних посадовців. За цими матеріалами Печерським райсудом столиці до адміністративної відповідальності притягнуто 31 посадовця за скоєння корупційних діянь, перебуваючи на державній службі. На підставі матеріалів Управління також порушено 32 кримінальні справи за ознаками службових злочинів, у тому числі 11 - пов`язаних із фактами вимагання та одержання хабарів.

В Управлінні СБУ в м. Києві працює телефон довіри. Якщо громадянам відомо про факти корупційних дій з боку державних службовців, пов’язаних з вимаганням та отриманням хабара, протиправними діями співробітників правоохоронних та судових органів, незаконним відчуженням (орендою), приватизацією державного і комунального майна тощо, можна телефонувати за номером (044) 226-26-27. Інформація, яка надійде, обов`язково буде перевірена. За результатами перевірки, згідно з чинним законодавством, УСБУ вживатимуться відповідні заходи стосовно зловмисників. Телефон довіри працює цілодобово.