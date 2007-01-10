Україні обіцяють кілька днів дощу

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вночі у західних, вдень і у північних та центральних областях невеликий дощ, у Карпатах з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці у південній частині, східних та центральних областях подекуди туман. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях, а вдень на більшій частині території країни місцями пориви 15-20 м/с, у Карпатах до 25 м/с. Температура вночі 1-6°, вдень 4-9° тепла, у західних областях та південній частині до 12°; у Карпатах протягом доби близько 0°.

12-13 січня - хмарно з проясненнями. 12 січня в Україні опади, переважно у вигляді дощу (у Карпатах та на Закарпатті сильні); 13 січня у східній половині країни дощ і мокрий сніг з припиненням вдень, на решті території без істотних опадів. Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с, 12 січня та вночі 13 січня місцями пориви 15-20 м/с (на високогір`ї Карпат вночі 12 січня 25-30 м/с). Температура вночі 0-5° тепла; вдень 4-9° тепла, у західних областях, 12 січня і на крайньому півдні країни місцями 10-12°, 13 січня у північних, центральних, східних та Запорізькій області 1-6° тепла (в Карпатах 12 січня протягом доби 1-4° тепла, 13 січня вночі 1-4° морозу, вдень близько 0°).

14 січня в Україні дощ, лише вдень у південній частині без істотних опадів; температура суттєво не зміниться. 15 січня у західних та у Вінницькій областях, а вдень і у південній частині часом опади, переважно у вигляді дощу, на заході подекуди з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів; температура вночі від 2° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла, на півдні країни та Закарпатті до 9° тепла, у східній частині місцями 0-1° морозу.

У Києві та області у четвер буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с (у Києві та місцями по області). Температура у Києві вночі 3-5°, вдень 6-8° тепла; по області вночі 1-6°, вдень 4-9° тепла.

12-13 січня - хмарно з проясненнями. 12 січня вночі невеликий, вдень помірний дощ; 13 січня без істотних опадів. Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с, вдень 12 та вночі 13 січня місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла; вдень 12 січня 4-9°, 13 січня 1-6° тепла.

14 січня часом невеликий дощ; температура істотно не зміниться. 15 січня без істотних опадів; температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.