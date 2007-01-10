Ющенко підтверджує, що заветує Закон про Кабмін

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтверджує, що ветує прийнятий нещодавно Верховною Радою України Закон України «Про Кабінет Міністрів України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і головою парламенту Олександром МОРОЗОМ.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО повідомив, що під час сьогоднішніх консультацій з О.МОРОЗОМ і В.ЯНУКОВИЧЕМ вони обговорили підготовку спільної редакції законопроекту «Про Кабінет Міністрів України» відповідно «до духу і букви Універсалу національної єдності».

«В Універсалі ми домовилися, що над цим законопроектом працюємо всі разом, формуємо солідарну позицію, яку потім підписує Президент», – сказав В.ЮЩЕНКО, наголосивши, що нині керівництво держави повертається до консолідованої позиції з цього питання.

На уточнююче запитання журналіста, чи значить це, що він не підпише ухвалений в грудні 2006 року депутатами закон про Кабмін, Президент сказав: “Так, ви правильно мене зрозуміли”.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 21 грудня 2006 року ухвалила урядовий варіант Закону України «Про Кабінет Міністрів України», відхиливши законопроект про уряд, поданий Президентом.