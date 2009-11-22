Погода на завтра

Найближчими днями погода на території України істотно не зміниться.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, завтра, 23 листопада, очікується мінлива хмарність, без опадів, лише вдень на крайньому заході місцями невеликий дощ. Вночі та вранці в Україні місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме від 1° морозу до 4° тепла, на узбережжі морів 3-8°; вдень 5-10° тепла, у південній частині 9-14°.

У Києві та Київській області без опадів, вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області від 1° морозу до 4° тепла, вдень 5-10° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 8-10°.