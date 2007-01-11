У Хмельницькому накрили підпільний дитсадок

Підпільний дитячий садочок виявили співробітники управління податкової міліції обласної ДПА у місті Хмельницькому.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної ДПА, дитсадок тривалий час функціонував без державної реєстрації в органах місцевого самоврядування, без отримання дозволу санітарно-епідеміологічної служби та відповідної ліцензії, чим було порушено вимоги чинного законодавства України. Організувала підпільний дитячий заклад в орендованому приміщенні місцева жителька, колишня вихователька одного з міських дитячих садків.

Протягом півроку цей тіньовий заклад відвідувало від десяти до п’ятнадцяти малят. На утримання однієї дитини підпільники збирали кошти готівкою в сумі 350 гривень щомісяця. При цьому, за інформацією податківців, доглядом дітей у закладі не надто переймалися. Наприклад, щоденне меню малят складалося з лапші "Мівіна" чи "Галіна Бланка". Окрім того, що вихованці дитсадку не мали змоги користуватися гарячою водою, холодна проточна вода у закладі також була проблемою.

Відповідно до припису працівників санітарно-епідеміологічної служби міста Хмельницького, підпільний дитячий садочок закрито до прийняття рішення згідно з чинним законодавством. Наразі за виявленим фактом проводиться подальша перевірка.