НБУ не дозволить банкам формувати резерви у валюті

Національний банк України не відмовиться від заборони формувати резерви під кредитні ризики у валюті.

Про це заявив заступник голови НБУ Василь ПАСІЧНИК під час публічної дискусії, організованої за підтримки «Дзеркала тижня» Фінансовим прес-клубом, повідомляє «Дзеркало тижня» (№ 46 (774) 28 листопада - 4 грудня 2009).

В.ПАСІЧНИК пояснив, що зміна правил підрахунку валютної позиції пов`язана з необхідністю змін структури балансу банків, оскільки в банківській системі дуже багато іноземної валюти, а це несе істотні ризики для банківської системи і клієнтів.

«Національний банк вимушений був піти на посилення підходів до підрахунку валютної позиції, і тут немає трагедії для жодного банку. Всі вони успішно справляться з нашими додатковими вимогами, і в результаті ми одержимо деяку девалютизацію економіки. Це принципова позиція НБУ, і я не бачу причин її змінювати», - пояснив він.

«Сьогодні норматив валютної позиції не виконують лише кілька банків. Між такими банками і центробанком підписується угода, в якій передбачається відповідний механізм і графік входження в норматив валютної позиції», - зазначив В.ПАСІЧНИК.