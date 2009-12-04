Напередодні Нового року посилюють охорону ялинок

Держкомлісгосп України запровадив посилені заходи охорони та збереження хвойних насаджень у передноворічний період.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держкомлісгоспу, згідно з розпорядженням голови відомства Миколи ТИМОШЕНКА, начальникам обласних управлінь лісового і мисливського господарства та керівникам галузевих лісогосподарських підприємств наказано перейти до посиленої охорони хвойних лісових насаджень, ялинкових селекційних плантацій і ділянок особливо цінних хвойних порід.

Наказом передбачена організація спеціальних рейдових бригад із працівників лісової охорони, із залученням представників МВС та Мінприроди. В обов’язки рейдовиків входить затримка порушників і складання протоколів на нелегальних заготівельників ялинок.

За скоєні лісопорушниками самовільні рубки передбачається накладання адміністративних штрафів в розмірі від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (85-170 грн.), а також відшкодування лісовим підприємствам заподіяних збитків. Розмір відшкодувань вираховується відповідно до товщини стовбура зрубаного дерева і може сягати від 154 до 3500 грн., а в окремих випадках – близько 9500 грн.