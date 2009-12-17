Завтра в Україні - снігопади, хуртовини, замети, дощ і ожеледь

Завтра в Україні зберігатимуться складні погодні умови. Сніг, вночі у східній частині, вдень у південних областях сильні снігопади, хуртовини, снігові замети, подекуди ожеледь; вдень у північних та західних областях місцями невеликий сніг.

Температура вночі 13-18°, вдень 9-14° морозу, у південних областях та на Закарпатті вночі 5-10°, днем 2-7° морозу, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У Криму дощ та мокрий сніг; температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°.

Вітер в Україні північно-східний, 7-12 м/с, у східній частині, вдень і в південних областях пориви 17-22 м/с. На дорогах місцями ожеледиця.

У Київській області у п’ятницю очікується хмарна погода з проясненнями. Сніг (вдень місцями невеликий). На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі 13-18°, вдень 9-14° морозу. У Києві температура вночі 14-16°, вдень 11-13° морозу.