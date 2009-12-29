У Державній митній службі України запевняють, що за добу черги на українсько-білоруському кордоні будуть ліквідовані.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю Державної митної служби України, завдяки зусиллям керівництва повністю відновлено в’їзд українських транспортних засобів до Білорусі.

У зв’язку із закінченням терміну дії дозволів українським перевізникам на в’їзд до Білорусі у пунктах пропуску вже кілька діб спостерігається скупчення вантажних автомобілів.

Станом на ранок 29 грудня на нейтральній смузі пункту пропуску «Нові Яриловичі – Нова Гута» в Чернігівській області накопичилось 70 великих вантажних автомобілів (так званих ТІRів) та 20 інших транспортних засобів.

Нормалізація ситуації та відновлення руху стало результатом робочої зустрічі керівників митних служб України та Білорусі Анатолія МАКАРЕНКА та Олександра ШПІЛЕВСЬКОГО, що відбулася сьогодні.