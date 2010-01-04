Севастополь отримав 11,7 млн. грн. російських грошей, але...

Севастополь під Новий рік отримав 11,7 млн. грн. російських грошей, по лінії участі РФ у соціально-економічному розвитку міста у зв`язку з перебуванням на його території військових формувань і частин ЧФ РФ, але 7 млн. грн. із них довелося повернути до держбюджету як нереалізовані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Мирослав САГАЙДАК на сьогоднішньому брифінгу для журналістів. За інформацією представника керівництва міста, «всі проплати було здійснено в ніч із 30 на 31 грудня, казначейство працювало до 4-ої ранку 31 числа, й усі платежі, які були зареєстровані в нашому казначействі, що стосується й місцевого бюджету, й державного, в повному обсязі були реалізовані. За винятком того, що 30 грудня, після 19 години, прийшла дотація від оренди об`єктів Чорноморського флоту (очевидно, маються на увазі кошти, які місто щорічно отримує відповідно до міжурядової угоди про участь РФ у соціально-економічному розвитку Севастополя та інших місць базування ЧФ РФ в Україні - УНІАН), 11,7 млн. грн. було перераховано з Міністерства фінансів України на розрахунковий рахунок міської держадміністрації». Як сказав М.САГАЙДАК, «на жаль, ми не змогли в повному обсязі ці гроші реалізувати, й довелося 7 млн. грн. повернути до держбюджету».

Разом із тим, як зазначив заступник міського голови, «ми зараз працюватимемо над тим, щоб ці 7 млн. грн. повернути в місто, і, тим самим, сплатити за роботи по тих об`єктах, які в плановому порядку проводилися в 2009 році».

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН на підсумковій за 2009 рік прес-конференції повідомляв: «11 млн. грн., друга «порція» на розвиток міста, які нам перераховує РФ, нам ще не дійшли. Говорять, нібито Москва Києву перерахувала, але в казначейство нам на планові об`єкти ці гроші не надійшли».