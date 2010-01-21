Сотня автомобілів застрягла на трасі між Миколаєвом та Херсоном

Через снігові замети близько 100 автомобілів знов застрягли на трасі між Миколаєвом та Херсоном.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської ОДА, на 170 км траси М-14 «Одесса-Мелітополь-Новоазовськ» на межі Миколаївської і Херсонської областей через перекриття проїзної частини вантажівкою утворився затор, в який потрапили близько 100 автомобілів (у районі с. Шевченкове Жовтневого району Миколаївської області).

На місці події працюють співробітники ДАІ, особовий склад і техніка облавтодору обох областей.

Також на 195 км. траси Р-16 «Александрівка-Кіровоград-Миколаїв» в сніговому заметі залишається вантажний автомобіль «DAF» з 38 тоннами олії, один бензовоз і одна одиниця важкої техніки з причепом. Рух автотранспорту трасі Р-16 забезпечений.

За повідомленням Міністерства транспорту України, станом на 14.30 21 січня у зв’язку з метеоумовами на дорогах державного значення у Миколаївській та Херсонській областях утворилися снігові замети, що ускладнюють рух автомобільного транспорту. Це спостерігається на автодорозі Н-14 Кіровоград – Миколаїв на 175-187 км та на 190-196 км у Миколаївській області.

У Херсонській області рух транспорту автомобільними дорогами загального користування забезпечено, але на автодорозі М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (на Таганрог) на ділянці 190 – 207 км сильний вітер переносить сніг з поля на проїжджу частину дороги, створюючи замети. Рух транспорту забезпечений, але ускладнений. Проводяться заходи з очищення снігу - на цій ділянці працюють 17 робітників та спеціальні машини.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня 2009 року через сильні снігові замети на 21 км траси між Херсоном і Миколаєвом застрягли майже 700 автомобілів, які перебували у сніговому полоні майже 3 діб.