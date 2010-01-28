БЮТ: Партія регіонів тримає Київський суд в облозі

В БЮТ заявляють, що Партія регіонів продовжує тримати в облозі Київський апеляційний адміністративний суд.

Як повідомляє прес-служба Української соціал-демократичної партії, про це заявила заступник голови Комітету ВР з питань правосуддя, заступник голови фракції БЮТ Олена ШУСТІК.

«Регіонали продовжують тримати у фізичній та психологічній облозі Київський апеляційний адміністративний суд. Не маючи на те жодних підстав, вони влаштували в суді чергування: на зміну Валерію БОНДИКУ, Юрію МІРОШНИЧЕНКУ і Ельбрусу ТЕДЕЄВУ прийшли Дмитро ПРИТИКА, Ігор ПЛОХОЙ, Леонід ФЕСЕНКО, Едуард ПАВЛЕНКО. Останній сьогодні (з 14.39 до 16.00) незаконно перебував у кабінеті начальника відділу документального забезпечення та контролю, де відбувається розподіл справ», - розповіла вона.

«Вони вже опустились до того, що посилають «штурмувати» суди колишніх суддів. Леонід ФЕСЕНКО – був головою апеляційного суду Луганської області, Дмитро ПРИТИКА - Головою ВГСУ. Кому як не їм знати, що стаття 126 Конституції суворо забороняє будь-який вплив на суддів. Судді колишніми не бувають, тому я навіть припустити не могла, що ці шановані правники перетворяться у маріонетки політиків і забудуть про суддівську честь», - сказала О.ШУСТІК.

«Присутністю регіоналів суддям та апарату крім психологічного дискомфорту завдана ще й матеріальна шкода. Понад 200 осіб можуть не отримати заробітної плати за січень, оскільки Голова суду Анатолій ДЕНИСОВ, протестуючи проти правової анархії був вимушений тимчасово залишити своє робоче місце і не зміг підписати платіжні документи», - сказала народний депутат.

Вона також зазначила, що регіонали ініціювали звільнення голови суду та чотирьох неугодних суддів.

«Партія регіонів застосовує право сили скрізь. Кожен юрист зараз бачити, який жах може трапитись з судами в разі узурпації влади цими «законниками», - зазначила О.ШУСТІК.