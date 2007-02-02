”Самозахватники” розібрали навіть землі навколо кладовища

Сімферопольська районна державна адміністрація висловлює занепокоєння, що досі не звільнені самовільно зайняті землі неподалік від аеропорту «Сімферополь» і аеродрому «Заводське».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на нараді в Раді міністрів АРК заявив голова Сімферопольської райдержадміністрації Віктор ПАВЛОВ.

«Керівництво авіазагонів зверталося в правоохоронні органи для звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок, проте земельне законодавство не виконується в цій частині, і земельні ділянки не звільнені», - сказав голова Сімферопольської РДА.

Крім того, у керівництва району викликає тривогу, що ніяк не вдається знайти компроміс із громадянами, які зайняли ділянки на території, що проходить у безпосередній близькості від газопроводу високого тиску «Глєбовське - Сімферополь».

В.ПАВЛОВ зазначив, що через самозахвати Сімферополь втрачає можливість розширення своїх земель і вирішення соціальних проблем. Так, наприклад, місту необхідно розширити територію кладовища, але це зробити не вдається, оскільки землю навколо кладовища самовільно зайнято. «Під питанням знаходяться можливості розширення кладовища «Абдал». Подальше розширення неможливе - земля навколо кладовища зайнята самозахватами, - нарікає голова Сімферопольської райдержадміністрації. - Це дуже важлива соціальна проблема, й її поки не вирішено».

У зв`язку з таким станом подій голова Сімферопольської РДА звернувся до кримського уряду з проханням сприяти у встановленні громадян, які захопили земельні ділянки й тим самим завдають збитків державі.

Як повідомляв УНІАН, у Сімферопольському районі самозахвати займають понад 1,7 тис. га землі. За даними РДА, збитки, завдані регіону самовільними захопленнями, становлять понад 2,5 млн. грн. Всього в Криму, за даними Рескомітету із земельних ресурсів АРК, самозахоплення займають близько 15 тисяч гектарів.

Нагадаємо, нещодавно Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав закон про посилення кримінальної відповідальності за самовільне заняття земельних ділянок.