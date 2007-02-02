Міст через Керченську протоку: дорого, але спокусливо

Україна і Росія продовжують вивчати можливість будівництва моста через Керченську протоку. Про це повідомив міністр транспорту РФ Ігор ЛЕВІТІН сьогодні в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, питання поки що не вирішене, засідатимуть експерти, і «якщо буде вирішено, що це реально, ми з Україною зможемо здійснити проект».

Водночас міністр транспорту і зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ зазначив, що будівництво Керченського моста - це питання урядів обох держав. «Ми ініціювали цей процес», - сказав він.

За його словами, будівництво моста збільшить транзит вантажів на Кавказ і потік туристів до Криму і на Кавказ.

Нагадаємо, в середині грудня 2006 р. міністр транспорту і зв`язку України М.РУДЬКОВСЬКИЙ заявив, що будівництво моста, який об`єднає Керч і чорноморське побережжя РФ, дозволить збільшити приток туристів на Кримський півострів у 2 рази.

За оцінками експертів, будівництво мостового переходу через Керченську протоку вимагає інвестицій від 2 до 4 млрд. дол. (з урахуванням посилення пропускної спроможності і розвитку інфраструктури в прилеглих районах).