До свята Торжества православ'я пройшла хресна хода в Чернігові

У Чернігові у день Торжества православ`я пройшла хресна хода, яку очолив архієпископ Чернігівський і Новгород-Сіверський АМВРОСІЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, учасниками ходи стали понад три тисячі жителів обласного центру. Учасники ходи несли Святе Євангеліє, ікони, хоругви та інші святині під богослужбові піснеспіви. Віруючих супроводжували міліція та ДАІ, рух на дорогах міста не припинявся.

У день Торжества православ`я, що традиційно відзначається у першу неділю Великого посту, віруючі Чернігова обходять всі храми міста, підпорядковані Українській православній церкві Московського патріархату, де їх зустрічають передзвоном. Всього маршрут хресної ходи становить близько 30 км.

Сьогодні хресна хода розпочалася о 9 годині ранку від Спасо-Преображенського собору Чернігова. У ній на той момент взяли участь майже 2 тисячі прихожан.

Кінцевим пунктом маршруту є кафедральний Троїцький собор, де святкування Торжества православ`я завершиться спільним молебнем та зверненням владики АМВРОСІЯ. За інформацією організаторів, кількість чернігівців, які долучаються до хресної ходи у кожному з храмів, традиційно зростає до 10 тисяч. Вони сподіваються, що не стане винятком і нинішній рік.

"Хресна хода є вираженням єдиної народної віри та старанної молитви до Господа та Божої Матері, це похід за благодаттю, тому традиційно хресні ходи набули масовості, тисячі віруючих беруть в них участь", - повідомили у прес-службі Чернігівської єпархії.

Свято Торжества православ`я символізує остаточну перемогу Церкви над іконоборчою єрессю та відновлення шанування святих ікон. Встановлення цього свята пов`язують з подіями Константинопольського собору 843 року, який відновив іконошанування у Візантійській імперії.

Цього дня у церквах моляться не тільки про тих, хто постраждав за ствердження православної віри, але також і про тих, хто не вступив під її покров.