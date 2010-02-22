У Росії пропонують дозволити приватні в'язниці

Система виконання покарань у Росії повинна поповнитися приватними в`язницями, вважає член Ради федерації РФ Євген ТАРЛО, передає NEWSru.

"Нам потрібно гуманізувати відбування покарання, аж до створення приватних в`язниць. Це вигідно для держави, яка витрачає колосальні гроші на утримання ув’язнених", - заявив він.

За його словами, цей досвід західної системи виконання покарань потрібно переймати. "Це нове для нас, але ж у деяких країнах приватні в`язниці вже показали себе з хорошого боку", - зазначив Є.ТАРЛО. "Наймається компанія й утримує в`язницю, а держава при цьому несе менше витрат", - підкреслив сенатор.

Як повідомлялося раніше, аналогічну точку зору вже висловлював перший віце-спікер Ради Федерації, член Асоціації юристів Росії Олександр ТОРШИН.

"Ці в`язниці вже багато років функціонують у США, я ознайомився з досвідом їх роботи і в Росії також необхідно створити систему приватних в`язниць, це буде дуже вигідно для держави", - сказав О.ТОРШИН. За його словами, йдеться про те, що багата компанія-інвестор будує на свої кошти приватну в`язницю й наймає персонал.

"Наприклад, ця в`язниця на тисячу осіб. Її власник отримує від держави кошти на утримання кожного засудженого, держава визначає для такої в`язниці конкретну норму прибутку", - пояснив сенатор.

У разі невиконання зобов`язань з утримання засуджених держава розриває контракт, і цей контракт передається іншим власникам приватних в`язниць.

За його словами, виправно-трудові установи, особливо в умовах кризи, себе не окупають, оскільки завантажені в кращому разі на одну третину, й переважно це господарські роботи на території самої установи.

Приватні в`язниці, окрім як у США, існують також у Великобританії, Швеції й Австралії. Кілька років тому латвійське міністерство юстиції розглядало можливість будівництва приватних в`язниць як один зі шляхів виходу з кризи. Перша приватна в`язниця в цій країні може з`явитися вже цього року.