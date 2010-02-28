Міськрада Херсона знайшла гроші на ліквідацію наслідків підтоплення
06:17, 28 лютого 2010Суспільство
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У місті - надзвичайна ситуація
Міська рада Херсона виділила 0,5 млн. грн. на ліквідацію наслідків підтоплення.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалено на сесії міськради Херсона в п`ятницю, 26 січня.
Кошти виділено за рахунок вільних залишків загального фонду міського бюджету Херсона за 2009 рік.
Як повідомлялося, підтоплення вулиць і приватних садиб у Херсоні мерія визнала надзвичайною ситуацією регіонального рівня.
Мер Херсона Володимир САЛЬДО звертався до Кабінету міністрів із проханням про виділення коштів із резервного фонду держбюджету на ліквідацію підтоплення й його наслідків, проте поки кошти не виділено.
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