Міськрада Херсона знайшла гроші на ліквідацію наслідків підтоплення

Міська рада Херсона виділила 0,5 млн. грн. на ліквідацію наслідків підтоплення.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалено на сесії міськради Херсона в п`ятницю, 26 січня.

Кошти виділено за рахунок вільних залишків загального фонду міського бюджету Херсона за 2009 рік.

Як повідомлялося, підтоплення вулиць і приватних садиб у Херсоні мерія визнала надзвичайною ситуацією регіонального рівня.

Мер Херсона Володимир САЛЬДО звертався до Кабінету міністрів із проханням про виділення коштів із резервного фонду держбюджету на ліквідацію підтоплення й його наслідків, проте поки кошти не виділено.