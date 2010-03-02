Смолоскипна хода пам’яті Шухевича відбудеться на річницю його загибелі

У Луцьку 5 березня відбудеться смолоскипна хода пам’яті головного командира УПА Романа Шухевича. Хода розпочнеться від площі біля РАЦСу в напрямку Луцької тюрми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Волинської обласної організації «Національний Альянс», яка виступає організатором заходу, після проходження маршруту біля стін Луцької тюрми відбудеться віче, де учасники смолоскипної ходи прочитають Молитву українського націоналіста.

Довідка УНІАН. Р.Шухевич, голова Генерального секретаріату Української головної визвольної ради, головнокомандувач Української Повстанської Армії (1943-1950 рр.) голова Проводу організації Українських націоналістів в Україні, протягом семи років очолював антикомуністичний рух опору на західноукраїнських землях. Загинув в перестрілці зі спeцгрупою МҐБ в с.Білогорща під Львовом 5 березня 1950 року.