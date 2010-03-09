Польський фондовий ринок завершив день 0,7% зростанням

Головний індекс Варшавського фондового ринку WIG20 завершив перший день торгів нового тижня на рівні 2406,55 пунктів, що на 0,72% вище за закриття у п`ятницю.

Як передає кореспондент УНІАН, інші індекси також закінчили день в зеленій зоні.

Індекс спільного ринку WIG зріс на 0,65%, sWIG80 на 0,13%, mWIG40 на 0,27%.

Обсяг торгів склав близько 450 млн. доларів.

Як повідомляв УНІАН, WIG20 закінчив перший тиждень березня рекордним зростанням, яке дозволило йому вибитися вище за рівень до рекордного 8% обвалу на початку лютого.

Довідка. Минулий тиждень став першим з початку року, коли індекс WIG20 безперервно збільшувався день за днем. Минулого року, коли індекс в лютому відбився від дна на рівні близько 1,3 тис. пунктів, «блакитні фішки» в Польщі подорожчали на 33%.