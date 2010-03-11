Азаров назвав відповідального за написання бюджету-2010

Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ представив міністра фінансів Федора ЯРОШЕНКА колективу міністерства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМУ, глава уряду доручив міністру фінансів невідкладно розпочати розробку збалансованого і реалістичного проекту Державного бюджету на 2010 рік, який має бути поданий до Верховної Ради до 11 квітня.

Довідка УНІАН. Ф.ЯРОШЕНКО, народився 5 грудня 1949 року в Харцизьку Донецької області. Освіта вища, закінчив Ворошиловградський сільськогосподарський інститут за спеціальністю економіка і організація сільського господарства.

З червня 2004 року по березень 2005 року працював головою Державної податкової адміністрації України, з травня 2007 по березень 2008 року – керівник групи радників «Гарант», м. Київ, з березня 2008 до призначення міністром – заступник голови Державної податкової адміністрації України.