Азаров з Януковичем на коліна перед МВФ ставати не збираються

На сьогодні питання про обсяг фінансування за новою програмою співпраці України і Міжнародного валютного фонду (МВФ) знаходиться на стадії обговорення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що його уряд ніколи не був і не буде виступати в ролі прохача грошей. «Наш уряд, Президент і я, ми ніколи не були прохачами… Ми ніколи не виступали прохачами. Ми вислуховували пропозиції – це так, але ніколи ні у кого нічого не просили. Це наша принципова позиція. І тому я не піднімав питання (про обсяг фінансування за новою програмою – УНІАН), виходячи зі своєї позиції. Ми будемо цю цифру обговорювати, але ми чекаємо пропозицій, перш за все з боку МВФ», – сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він висловив упевненість, що в 2010 році фінансово-економічна ситуація в Україні стабілізується, і тоді кількість бажаючих вкладати кошти в економіку країни істотно збільшиться. «Ми будемо вибирати ще серед пропозицій. Ось наступить така ситуація, коли у нас буде багато пропозицій, і Україна вибиратиме. А якщо ми займемо позицію прохача, як попередній уряд на колінах благав і вимагав, то тоді у нас немає майбутнього», – сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що Україна має всі умови для того, щоб стати самодостатньою країною, яка не залежить ні від кого і ніколи не виступає у принизливій ролі прохача. «Таку позицію ми займали і займатимемо абсолютно на всіх переговорах. Україну, нарешті, повинні навчитися поважати. І ми цього доб`ємося», – сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що обсяг фінансування за новою програмою не принциповий – принциповий сам факт продовження співпраці.

Також прем`єр-міністр повідомив, що уряд вже одержує пропозиції про співпрацю від зарубіжних банків і великих інвесторів, проте на даний момент всі вони знаходяться на стадії вивчення.