Міліція просить громадян допомогти розкрити збройне пограбування банку

Керівництво Головного управління МВС України в Донецькій області звернулося до населення регіону з проханням надати допомогу у затриманні злочинців, які нещодавно скоїли розбійний збройний напад на одне з відділень «Правекс-банку».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу начальник ГУ МВС України в Донецькій області Микола КУП`ЯНСЬКИЙ.

Він нагадав, що пограбування сталося 14 квітня 2010 року близько 11.00 в м. Донецьку за адресою вул. Артема, 173-а, де розташована фінансова установа. Так, увірвавшись у приміщення, злочинці з автоматичної зброї зробили декілька пострілів у підлогу і заволоділи грошима у сумі близько 189 тис. грн. «На жаль, затримати «по гарячих слідах» їх не вдалося», - сказав М. КУП`ЯНСЬКИЙ.

Він повідомив прикмети злочинців. Один грабіжник - віком приблизно 30-35 років, спортивної статури, зріст 190-195 см., був одягнений: куртка вкорочена сірого кольору на блискавці, штани чорного кольору, кросівки чорного кольору. Другий - віком приблизно до 30 років, спортивної статури, зріст приблизно 185-190 см., був одягнений: штани чорного кольору, водолазка чорного кольору, куртка-безрукавка чорного кольору, кросівки сірого кольору.

М. КУП`ЯНСЬКИЙ особливо підкреслив, що один зі злочинців має особливу прикмету - він кульгає. За висновком медиків, його характерна хода, швидше за все, зумовлена старою травмою внутрішнього колінного суглоба, відзначив керівник обласної міліції.

Він через ЗМІ звернувся до жителів регіону, яким що-небудь відомо про напад на банк або про осіб, причетних до злочину, з проханням повідомити цю інформацію, зателефонувавши за телефоном ГУМВС області. «Цілодобова лінія «Громадянська позиція» 0-800-505-102, або просто 102», - сказав М. КУП`ЯНСЬКИЙ.