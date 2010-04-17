Могильов хоче, щоб «кротів» і «перевертнів» у МВС шукали активніше

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ вважає за необхідне трансформувати і децентралізувати службу внутрішньої безпеки МВС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам на території навчального центру внутрішніх військ МВС України, розташованому під Києвом.

За словами міністра, нині в СВБ існує доволі розгалужена система внутрішнього контролю за особовим складом МВС. Проте «її потрібно трансформувати, можливо дещо децентралізувати і змусити її ефективно працювати на загальну справу».

Як пояснив А.МОГИЛЬОВ, сьогодні в роботі служби внутрішньої безпеки на перший план поставлено не стільки захист особового складу від можливих правопорушень і спокус, скільки виявлення цих порушень і покарання за них.

На його думку, СВБ з одного боку має попереджувати появу негативних чинників, а з іншого боку виявляти серед особового складу «кротів» і «перевертнів».