Як зникли документи Київської адміністрації про приватизацію?

Печерський районний суд столиці 14 квітня скасував своє попереднє рішення від 8 квітня щодо припинення слідчих дій у кримінальній справі, порушеній за фактом службової недбалості посадовими особами Головного управління комунальної власності Київської міської державної адміністрації, з вини яких було втрачено документи стосовно приватизації об`єктів на території міста у 2006-2010 років.

Про це УНІАН сьогодні повідомила прес-секретар прокурора м. Києва Мирослава МУШКА.

За її словами, таким чином скасування попереднього рішення суду дає можливість органам досудового слідства продовжити «наступальний характер у розслідуванні вказаної кримінальної справи».

Також М.МУШКА повідомила, що завтра о 14.00 в Печерському районному суді столиці має відбутися розгляд скарги Київської мерії, яка оскаржує постанову про порушення кримінальної справи за фактом службової недбалості чиновників.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прокуратури Києва, 26 березня 2010 р. депутат Київської міської ради, голова однієї з комісій ради звернувся до органів внутрішніх справ стосовно викрадення його автомобіля. За даним фактом Шевченківським райуправлінням Головного управління МВС України в м. Києві було порушено кримінальну справу за ч. 3 с. 289 Кримінального кодексу України. У викраденій машині знаходилися зазначені приватизаційні документи.

31 березня прокуратура міста порушила кримінальну справу за фактом службової недбалості службовими особами Головного управління комунальної власності КМДА, з вини яких було втрачено документи щодо приватизації об’єктів на території столиці за 2006-2010 роки. Справу порушено за ст. 367 Кримінального кодексу України. За вчинення даного службового злочину ККУ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

8 квітня Печерський райсуд за позовом мерії зупинив виконання усіх слідчих дій у цій кримінальній справі.