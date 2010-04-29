Наступного року ціни на житло у Києві знову зростатимуть?

Ціни на житло в Києві в 2011 році можуть відновити зростання.

Такий прогноз зробив сьогодні на прес-конференції заступник міністра регіонального розвитку і будівництва Дмитро ІСАЄНКО.

"У зв`язку з тим, що об`єктів, будівництво яких починається, майже немає, минулого року ми викупили переважну більшість житла з високим ступенем готовності, плюс ми викуповуватимемо цього року, то я думаю, що ціна на житло наступного року буде зростати", - сказав він.

При цьому він не озвучив можливий відсоток зростання ціни, зазначивши, що "ближче до кінця року спрогнозувати ці ціни Мінрегіонсбуд зможе".

Д.ІСАЄНКО також сказав, що сьогодні середня ціна на житло в столиці становить від 7 до 10 тис. грн за 1 кв.м. "Ціни нижче, ніж 7 тис. грн за 1 кв. м бути в Києві не може. Я думаю, що така ціна цього року ще буде", - сказав він.