Як розуміти ідею Путіна щодо об'єднання Газпрому і Нафтогазу?

Запропоноване прем`єром РФ Володимиром Путіним об`єднання "Газпрому" і "Нафтогазу України" має на увазі не поглинання, а створення нової компанії, заявив прес-секретар голови російського уряду Дмитро Пєсков.

"Навряд чи доречно говорити про варіанти поглинання, об`єднання молодшого із старшим. Йдеться саме про створення нової юридичної особи, тобто об`єднанні двох компаній", - сказав він у п`ятницю в ефірі радіостанції "Комерсант ФМ".

При цьому Пєсков не став прогнозувати, чи "буде це обмін активами, обмін акціями". "Варіанти народжуватимуться в переговорах - після того, як наші українські партнери гарненько ознайомляться з цією пропозицією", - зазначив прес-секретар прем`єра РФ.

Кажучи про те, які вигоди це об`єднання несе Україні, Пєсков нагадав, що найближчим часом почнеться реалізація проекту "Південний потік".

"Що це означатиме для ГТС України? Це означатиме серйозні втрати у вартісному виразі. Відповідно, Україна зацікавлена в тому, щоб, скажімо так, у компанії був співвласник в особі російської сторони, в особі "Газпрому", який буде зацікавлений в тому, щоб ГТС України залишалася операбельною, залишалася в робочому стані, постійно модернізувалася і була завантажена газом", - цитує РІА "Новости".