9 травня станцію метро "Майдан Незалежності" у Києві закриють

На період проведення 9 травня 2010 року загальнодержавних заходів на центральній площі міста, присвячених 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні, змінюється режим роботи станції "Майдан Незалежності".

Як повідомили УНІАН у прес-службі КП “Київський метрополітен”, 9 травня з 07.00 до закінчення загальнодержавних заходів на центральній площі міста, станція "Майдан Незалежності" Куренівсько-Червоноармійської лінії буде зачинена для входу і виходу пасажирів. У зазначений період станція працюватиме як пересадний вузол з лінії на лінію.