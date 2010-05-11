В Україні перебуває голова Російської православної церкви за кордоном

Очільник Російської православної церкви за кордоном (РПЦК) митрополит Іларіон у понеділок прибув до Володимира-Волинського, місто, де бере витоки рід первоєрараха, повідомив офіційний сайт РПЦК.

"Високопреосвященнейший Митрополит візьме участь в урочитостях, присвячених 850-річчю Свято-Успенського Кафедрального собору міста Володимир-Волинський, на батьківщині батьків, де в нього досі живе багато рідні", - зазначається в повідомленні. (Батьки нинішнього голови РПЦК емігрували з Волині до Канади в 1929 р.).

Голова зарубіжної церкви з 7 травня перебуває з візитом в Україні на запрошення предстоятеля Української православної церкви (Московського патріархату) Володимира.