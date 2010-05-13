СБУ накрила угруповання, яке «нагріло» Ощадбанк на 2,5 мільйони

У Херсонській області співробітники СБУ викрили та припинили протиправну діяльність осіб, які завдали матеріальних збитків Херсонському обласному управлінню ВАТ «Державний Ощадний банк України».

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-групі УСБУ в області, слідством встановлено, що злочинна група із 6 осіб з метою отримання кредитних ресурсів надали до банку недостовірні дані щодо фінансового стану власних суб’єктів підприємницької діяльності, а також довідки про власні доходи за 2007-2008 роки і в такий спосіб заволоділи коштами державної банківської установи.

Кожному підприємцю банк надав кредити у розмірі від 420 до 750 тисяч гривень. У результаті злочинної оборудки державі завдано матеріальних збитків на суму понад 2,5 млн.грн.

СБ України порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.222 та ч.ч.1,2,3 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.