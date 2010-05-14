Western Union припинила виплати валютних переказів в гривнях

Компанія Western Union припинила надання послуги з виплати валютних переказів з-за кордону в гривнях.

"Компанія "Вестерн Юніон" припинила технічну можливість відправлення переказів з-за кордону з виплатою в Україні в національній валюті. Також компанія "Вестерн Юніон" забезпечила можливість виплати оператором банку в іноземній валюті переказів, відправлених до 30 квітня 2010 р. з фіксованою валютою виплати в гривні", - йдеться у листі компанії, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Як повідомлялося, Національний банк України з 30 квітня ц.р. зобов`язав банки тимчасово припинити виплату валютних переказів Western Union у гривнях. Регулятор стверджував, що ця послуга не відповідає діючим правовим нормам, згідно з якими виплата переказу, який надійшов в Україну в іноземній валюті, може бути здійснена в гривні виключно за бажанням і згідно із заявою одержувача (бенефіціара). При цьому програмний комплекс Western Union не дозволяє одержувачеві переказу обрати валюту, в якій мають бути виплачені кошти.

Наприкінці минулого року Національний банк України просив банки утриматися від надання послуги з прийому переказів за кордон у гривні через міжнародну платіжну систему Western Union. Тоді йшлося про те, що НБУ вважає неприйнятним проведення переказу без фіксації курсу гривні до іноземної валюти і суми до отримання в іноземній валюті.