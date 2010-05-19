Податківці виявили цех з переробки м'яса в автогаражному кооперативі

Співробітники відділу податкової міліції Чернігівської міжрайонної державної податкової інспекції спільно зі співробітниками підрозділу ветеринарної міліції УМВС в Чернігівській області у автомобільному гаражному кооперативі міста Чернігова виявили "підпільний цех" із заготівлі та переробки м’яса.

Про це повідомив УНІАН перший заступник начальника Чернігівської міжрайонної податкової інспекції Костянтин ПІГЕНКО.

У ході перевірки встановлено, що діяльність цеху проводилася без попереднього отримання дозволів, передбачених чинним законодавством України, та без додержання санітарних норм.

Під час перевірки вилучено промислове обладнання (морозильні та холодильні камери) та м’ясну продукцію на загальну суму 68,6 тис. грн.