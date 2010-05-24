Кому дісталася золота пальмова гілка Канського кінофестивалю

Золоту пальмову гілку 63-го Міжнародного Каннського кінофестивалю здобув фільм "Дядечко Бунме, який пам`ятає свої минулі життя" тайського режисера Апічатпонга ВІРАСЕТАКУНА, передає РІА «Новости».

Гран-прі фестивалю здобула картина "Боги і люди" французького режисера Ксав’є БОВУА.

Найкращою актрисою кінофестивалю визнана ЖюльЄт БІНОШ за роботу в картині "Завірена копія" іранського режисера Аббаса КІАРОСТАМІ. Фільм А.КІАРОСТАМІ розоповідає про історію англійського письменника, що приїхав у Флоренцію представити свою книгу. В Італії він знайомиться з французкою, котра змінює його плани.

Всупереч традиції, цього року журі найзнаменитішого в світі кінофестивалю присудило приз за найкращу чоловічу роль відразу двом акторам: іспанцеві Хав’єру БАРДЕМУ за роль у фільмі "Краса" мексиканця Алехандро Гонсалеса ІНЬЯРРІТУ та італійцю Еліо ДЖЕРМАНО за роботу в картині "Наше життя" італійця Даніеле ЛУКЕТТІ.

Приз журі суддівська колегія на чолі з Тімом БЕРТОНОМ присудила цього року режисеру з республіки Чад Махамату-Салех ХАРУНУ за картину "Людина, яка кричить".

Приз за найкращу постановку здобув французький режисер Матьє АМАЛЬРІК, який зняв картину "Гастролі" ("Турне").

Нагороду за найкращий сценарій здобув фільм "Поезія" корейця ЧАНА Дон Лі.

Переможцем "Особливого погляду" став південнокорейський фільм "Ха-ха-ха" ХОНА Сан-Су, приз "Тижня критики" здобула дебютна робота датського режисера Януса МЕТЦА "Армаділло", а кінокритики присудили приз міжнародної асоціації FIPRESCI фільму Матьє АМАЛЬРІКА "Турне".

Приз за найкращий режисерський дебют "Золота камера" здобув мексиканець Майкл РОУ за картину "Високосний рік".

Фільм "Щастя моє" російського режисера Сергія ЛОЗНИЦІ, що представляв Україну, і новий фільм Микити МИХАЛКОВА "Стомлені сонцем-2: Предстояння" (РФ) не були удостоєні нагород.