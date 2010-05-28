Шон Карр на День Києва виступить у «Парку Київська Русь»

Шон КАРР (група DVS) стане хед-лайнером рок-концерту в «Парку Київська Русь» (село Копачів Обухівського району Київської області) на святі до Дня Києва, в рамках фестивальної програми «Дні сучасного Києва в середньовічному місті».

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Парку Київська Русь», рок-концерт, у рамках якого відбудеться виступ Ш.КАРРА, заплановано на вечір 29 травня.

«Шон КАРР вперше відвідає «Парк Київська Русь». У ці дні на території Детинця відбудеться символічна зустріч двох культур - сучасного Києва і Стародавньої Русі. Упевнені, атмосфера Парку допоможе Шону оцінити особливості середньовічного слов`янського колориту. У свою чергу, ми чекаємо, що відвідувачами Парку в ці дні стане велика кількість молоді, якій близька рок-музика, і в той же час – цікава культура Стародавньої Русі. Рок-фестиваль на території Київського Детинця і одночасна присутність артистів в образах жителів середньовічного Києва, зробить історію доступною до сприйняття, допоможе молоді відчути дух тих часів, зв`язок з історією наших предків», - вважає автор «Парку Київська Русь», президент доброчинної організації «Слов`янський Фонд» Володимир ЯНЧЕНКО.

Також у прес-службі «Парку Київська Русь» повідомили про те, що 29 травня в рамках фестивалю в театралізованій виставібуде відтворена історія виникнення Києва, згідно з «Повестью временных лет».

Крім того, 29 і 30 травня в «Парку Київська Русь» свої програми представлять рок-групи з Києва, Вінниці і Одеси - «Громадянин Топінамбур», «Біла вежа», «Sunrise», «Інший день», «Dimicandum», «Царське село», «Ін Тим», «По тій бік», «Witch Hunte», «Never-seen», «Троада», «Лепрекон», «Dreems of victory», «Ренесанс», «Black Angels», «Dionis», «Audiobay», «Південний хрест» та інші.

Святкову програму завершить грандіозний феєрверк.

Як повідомляв УНІАН, 29-30 травня в «Парку Київська Русь» пройде святкування Дня Києва.

Дістатися до «Парку Київська Русь» з Києва можна за 45 хвилин. З 09.00 до 23.00 від станції метро «Видубичі» (зупинка поряд з магазином «Фуршет») курсуватимуть автобуси. Інтервал руху - 30 хвилин. Ціна проїзду - 20 грн. В День Києва ціна дорослого квитка складе 60 грн., ціна квитка для школярів, студентів і пенсіонерів - 40 грн., для дітей до 7 років - безплатно.