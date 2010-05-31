Для участі у ЗНО зареєструвалися більш як 433,5 тисячі абітурієнтів

Для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні знань зареєструвалися 433 тис. 560 випускників загальноосвітніх навчальних закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор ЛІКАРЧУК.

За його словами, 72% абітурієнтів, які зареєструвалися, це випускники поточного року навчання, решта – попередніх. Зокрема, самому старшому – 64 роки.

І.ЛІКАРЧУК повідомив, що тестування пройде у 1119 пунктах тестування, що на 861 менше, ніж у минулому році.

Станом на 28 травня 2010 року надруковано 1,57 млн. тестових зошитів та їх перекладів мовами національних меншин, які були визначені Міністерством освіти та науки України.

Загалом було надруковано 25,5 млн. сторінок тестових завдань.

Крім того, І.ЛІКАРЧУК поінформував, що 98% абітурієнтів, які будуть складати тести, добиратимуться до пункту здачі менш ніж за 50 км.

У той же час він зазначив, що абітурієнти, які запізняться на тестування, до аудиторії не допускатимуться.

Крім того, за проведенням тестування будуть здійснювати спостереження громадські організації. Зокрема, для проведення спостереження зареєструвалося близько 5 тис. громадських спостерігачів. Це - представники батьківських комітетів окремих шкіл, громадянської мережі «Опора», Комітету виборців України, Комітету конституційно-правового контролю, ряду міжнародних організацій, засобів масової інформації.

Крім того, планується, що громадські спостерігачі будуть присутні в усіх пунктах тестування та в багатьох аудиторіях. Серед громадських спостерігачів будуть і ті, хто складатиме тести безпосередньо в аудиторіях.

Як повідомляв УНІАН, зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться в Україні з 2 по 23 червня. Абітурієнти складатимуть тести з української мови та літератури, історії України, математики, фізики, хімії, біології, географії, англійської, німецької, французької та іспанської мов.