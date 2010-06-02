На догоду приватним перевізникам влада знищує електротранспорт?

Міська влада Дніпропетровська навмисно знищує електротранспорт на догоду приватним перевізникам і власникам маршрутних таксі. З такою заявою виступили ряд дніпропетровських політиків, експертів і представників громадських організацій, передає ІА «Новий міст».

На їхню думку, ситуація в галузі дійшла до критичної точки, коли 27 травня зійшов із рейок і зіткнувся з деревом трамвай з двох вагонів маршруту №1, в якому перебували 65 пасажирів. Внаслідок аварії постраждали 17 осіб. Одна з постраждалих згодом від отриманих травм померла.

За словами в.о. директора МКП «Дніпропетровський електротранспорт» Владимира КАРПЕНКА, очолюване ним підприємство перебуває в глибокій кризі й його давно пора «виносити вперед ногами». «Ми отримали 4 тролейбуси в 2007 році й 4 – у 2008 році. Трамваї останній раз ми отримували в 2004 році. Назвати ці 28 машин новими буде неправильно – це техніка, що була в експлуатації, з Німеччини. Там ці машини зняли з експлуатації, у нас же ці трамваї на сьогодні – найкращі. Вони працюють на маршруті № 1. Відтоді в депо не надходило жодного нового трамвая», - зазначив В.КАРПЕНКО. Ускладнює ситуацію багатомісячна заборгованість із зарплати перед співробітниками галузі. А аварія, що сталася 27 травня, виявила катастрофічний рівень зношеності колії, зазначив В.КАРПЕНКО.

У доведенні міського електротранспорту до критичного стану експерти й політики звинувачують міську владу. Координатор громадської організації ГРАД Андрій ДЕНИСЕНКО бачить основну причину проблем із електротранспортом у потужному лобі власників маршрутних таксі серед депутатської більшості Дніпропетровської міськради.

На сьогоднішній день у дніпропетровців просто немає альтернативи маршрутним таксі, які є фактично монополістами у сфері міських громадських перевезень. На думку депутата Дніпропетровської міськради Ігоря КУЧИНА, причина плачевного стану міських трамваїв і тролейбусів криється в некомпетентності й безгосподарності чиновників Дніпропетровської міськради. Політик вважає, що для зміни ситуації необхідно змінити сам принцип управління транспортними потоками в місті. «Ситуація, коли городяни не мають можливості вибору, яким видом транспорту їм користуватися, неприпустима. Управлінню транспорту та зв`язку Дніпропетровської міської ради необхідно створити транспортну мережу так, щоб у центрі міста маршрути трамваїв, тролейбусів і маршрутних таксі були розведені. Це дозволило б зменшити кількість пробок у центрі міста й дало б можливість МКП «Дніпропетровський електротранспорт» самостійно заробляти», - заявив І.КУЧИН.

При цьому А.ДЕНИСЕНКО впевнений, що слабкий менеджмент управління транспорту та зв`язку - це результат політичної волі керівників більшості в міськраді. «Ми повинні розуміти, що така маршрутна мережа й постійне зменшення кількості тролейбусів і трамваїв на вулицях міста — це добре продумана політика знищення міського електротранспорту на благо приватним перевізникам і їхньому лобі в Дніпропетровській міськраді», - сказав А.ДЕНИСЕНКО.

ІА «Новий міст» нагадує, що 12 травня співробітники МКП «Дніпропетровський електротранспорт» вишли на мітинг під стіни Дніпропетровської міськради з вимогою погасити заборгованість із заробітної плати, яка на той момент становила майже 20 млн. грн.