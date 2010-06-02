МЗС проведе "круглий стіл" щодо захисту моряків від піратів

Завтра, 3 червня, о 10:00 у Дипломатичній академії України відбудеться “круглий стіл” на тему “Актуальні питання правового та соціального захисту українських моряків у контексті боротьби з піратством”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, захід відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 2, Дипломатична академія України, 2-й поверх.

Засідання “круглого столу” відкриє заступник міністра закордонних справ України Олександр КУПЧИШИН.

“Прес-служба МЗС запрошує представників ЗМІ на висвітлення відкриття заходу та виступу О.КУПЧИШИНА”, – йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства України.